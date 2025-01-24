Оштрафовать можно любого из нас — вот что вы нарушаете каждый день

Культура российских водителей растет вместе с количеством камер видеофиксации. Но вы удивитесь, узнав, сколько пунктов Правил подавляющее большинство водителей нарушают ежедневно и безнаказанно.

Десять лет назад, когда на наших дорогах только появлялись комплексы контроля ПДД, они умели наказывать лишь за превышение скорости. Сейчас их научили распознавать около двух десятков нарушений, самых частых и «прибыльных». Все это дисциплинирует рядового водителя.

И все же, пробежавшись по параграфам Правил, мы нашли 15 пунктов, которые многие из нас игнорируют каждый день, не обращая на этот факт никакого внимания. Загляните в нашу фотоподборку — не исключено, что узнаете в ней и себя.

Зная ПДД, можно легко предугадать, в каком направлении намерен двигаться водитель грузовика. Проверьте себя!