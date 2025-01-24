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Оштрафовать можно любого из нас — вот что вы нарушаете каждый день

Культура российских водителей растет вместе с количеством камер видеофиксации. Но вы удивитесь, узнав, сколько пунктов Правил подавляющее большинство водителей нарушают ежедневно и безнаказанно.

Десять лет назад, когда на наших дорогах только появлялись комплексы контроля ПДД, они умели наказывать лишь за превышение скорости. Сейчас их научили распознавать около двух десятков нарушений, самых частых и «прибыльных». Все это дисциплинирует рядового водителя.

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И все же, пробежавшись по параграфам Правил, мы нашли 15 пунктов, которые многие из нас игнорируют каждый день, не обращая на этот факт никакого внимания. Загляните в нашу фотоподборку — не исключено, что узнаете в ней и себя.

ПДД разрешают въезжать на перекресток с круговым движением с любой полосы. А вот покидать его нужно, как и совершая любой другой маневр, – из крайней правой. Соблюдают это правило единицы. Сделать это, порой , сложно. Но Правила никто не отменял.
Пункт 2.1.2 требует перевозить пристегнутых пассажиров, а п. 5.1 обязывает пассажиров пристегиваться. Но этим часто пренебрегают. Большая глупость! При аварии задний пассажир без ремня способен отправить на тот свет того, кто сидит перед ним.
Езда с грязными фарами запрещена (в городах чистыми они зимой не бывают), с превышением норм токсичности (привет старым машинам с вырезанным катализатором), неисправным стеклоомывателем (замерзшая омывайка – не редкость). Но кто помнит о таких «мелочах»?
Пешеходы сплошь и рядом нарушают п. 4.3 (переход только по зебре или на перекрестках). Получить наказание за это – случай из разряда фантастики.
В населенном пункте знак аварийной остановки должен ставиться в 15 метрах. При интенсивном городском движении это для треугольника верная смерть, а для всех остальных – малозаметная помеха. Вот и нарушают п. 7.2 ПДД все поголовно.
Про пользование поворотниками даже упоминать неловко. Их ПДД требуют включать при любом маневре, но многие делают это время от времени, а большая часть таксистов, по моим наблюдениям, – никогда.
Пункт 8.10 гласит: «При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней». Но длина полос часто недостаточная, вот и нарушаем, тормозя еще в «скоростном» ряду.
Пересечение сплошной линии разметки между полосами одного направления за грех не считает, наверное, никто. Сейчас постепенно водителей привлекают к порядку: камеры фиксируют нарушение на загруженных перекрестках и на автобусных полосах.
Еще одно крайне распространенное и ненаказуемое инспекторами ГАИ нарушение – движение в левой полосе при свободных правых. Причем не от незнания, а от бескультурья: «Мне так удобнее, а остальные объедут».
Запрет перестроений в плотном потоке прямо прописан в п. 9.4. Можно – только для подготовки к маневру или объезда препятствия. Однако у российских водителей вошло в привычку метаться в поисках более быстрого ряда.
Бесспорно, самый популярный «игнорируемый» пункт ПДД – об ограничении скорости. За превышение на величину до 19 км/ч в России не штрафуют, но нарушением это быть не перестает. Однако зачастую водители ориентируются на «лимит + 20 км/ч».
В России почему-то в порядке вещей останавливаться там, где захотелось. В городах с этим порядок худо-бедно наводят, а вот на автомагистралях дела никому нет. А между тем машины там пролетают мимо стоящего автомобиля на скорости свыше 100 км/ч.
Пункт 17.2 запрещает сквозное движение и стоянку с работающим двигателем в жилой зоне. На первое плюют объезжающие пробки, на второе – даже сами местные жители. Наказывают за это крайне редко.
А еще ПДД обязывают водителей уступать дорогу отъезжающим от остановки автобусам и троллейбусам. Но, уверены, даже те, кто это делает, вряд ли помнят, что это не жест доброй воли, а обязанность (п. 18.3 ПДД).
Интересная ситуация со звуковым сигналом. ПДД разрешают применять его для предупреждения об обгоне, чего никто не делает. Зато сплошь и рядом гудят, имея в виду «Трогайся быстрее!». Это запрещено, но никого не наказывают.
  • Зная ПДД, можно легко предугадать, в каком направлении намерен двигаться водитель грузовика. Проверьте себя!

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Милешкин Кирилл
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 120
24.01.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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