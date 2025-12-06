Новые Волги готовятся к запуску производства: подробности

В России начали сертифицировать три модели Volga

В России стартовал процесс сертификации трех новых автомобилей отечественного бренда Volga, которые были разработаны на базе моделей китайской компании Geely, сообщает портал «Китайские автомобили».

По информации источника, компания «Нижегородские Легковые Автомобили» получила декларации соответствия на три модели, которые необходимы для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Этот документ является обязательным для начала официальных продаж автомобилей в стране, после чего будут выданы паспорта транспортного средства.

Имеются в виду кроссоверы Volga K40 и K50, а также седан Volga C50. Ожидается, что данные модели основаны на уже известных в России автомобилях Geely – Atlas, Monjaro и Preface соответственно.

