#
Популярный в РФ кроссовер обновился — есть подробности!

Geely анонсировала для России новую версию флагманского кроссовера Monjaro

В ближайшее время кроссовер Geely Monjaro получит в России новую версию, сообщает пресс-служба китайского бренда.

Внешние отличия — колесные диски 20" с новым дизайном и фирменный зеленый оттенок кузова Mountain Green. Под капотом – прежний движок (2 л, 238 л.с.) в паре с 8-ступенчатой АКП.

А вот по шасси – обновление: адаптивная подвеска CDC, подавляющая вертикальные перемещения кузова при движении по пересеченной местности и снижающая крены в поворотах.

Больше всего обновлений – по салону: передние сиденья новой формы (водительское теперь – с массажем, а правое дополнено памятью настроек), задние сиденья с регулируемой спинкой, обновленный селектор коробки, новый многофункциональный переключатель, солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками, атмосферная подсветка на втором ряду. Кроме того, акустическая система теперь имеет 12 динамиков, два из которых расположены в подголовниках передних кресел.

Ждем цен?

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  пресс-служба Geely
Иннокентий Кишкурно
05.12.2025 
