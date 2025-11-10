Названы самые ликвидные китайские автомобили

#
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, основными условиями ликвидности автомобилей на российском рынке является их узнаваемость и популярность.

Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Именно этим фактором он объяснил вхождение в топ-4 самых ликвидных китайских брендов марок Haval, Geely, Chery и Changan.

Он пояснил, что ликвидными считаются в первую очередь популярные автомобили, не требующие дополнительных разъяснений для покупателей. По его словам, продать, например, Geely Coolray значительно проще, чем модель практически неизвестного бренда, занимающего низкие позиции в рейтинге продаж.

Geely Coolray
Geely Coolray
Эксперт отметил, что люди понимают – устойчивость известного на рынке бренда выше, а это означает, что в будущем с таким автомобилем будет проще в эксплуатации. Он добавил, что если бренд не покинет рынок, то содержать машину будет во всех смыслах легче, что и делает ее ликвидной.

Помимо популярности бренда, важную роль играет и спрос на конкретные модели, подчеркнул Кадаков. В качестве примера он привел модели Monjаro и Coolray, которые являются популярными, а потому их продать при прочих равных условиях легче.

Jeely Monjaro
Jeely Monjaro

Кадаков заключил, что быстро продать можно любую машину, если сделать это за полцены.

Однако если говорить о рыночных ценах, то проще всего реализовать известные рынку модели, которых много, их впоследствии легче перепродать, а также по ним накоплено больше опыта и доступно больше запчастей.

Источник:  РИА Новости
Фото:Depositphotos, фирмы-производители и «За рулем»
Фото:Depositphotos, фирмы-производители и «За рулем»
0