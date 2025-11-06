Известный бренд построит в России новый завод

В Тульской области компания Haval построит новый завод автокомпонентов

В Тульской области стартовало строительство завода, который будет заниматься производством автокомпонентов.

Этот проект реализует китайский концерн Haval (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус») на территории особой экономической зоны «Узловая».

Уточняется, что на новом заводе планируется выпуск компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера, а также трансмиссий. Концерн также намерен возвести на территории Узловой четыре корпуса общежитий для работников.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что власти региона будут оказывать поддержку компании в процессе увеличения локализации автомобильного производства. Открытие нового предприятия ожидается во II квартале 2026 года.

