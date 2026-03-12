Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены

В России марка Tenet подняла цены на кроссоверы T4 и T8 на 20 тыс. рублей

Российский автобренд Tenet, выпускающий на бывшем заводе Volkswagen в Калуге модели на базе Chery, скорректировал прайс-листы на две свои модели. Компактный Tenet T4 и семиместный Tenet T8 прибавили в цене по 20 тысяч рублей.

У самого доступного кроссовера линейки Tenet T4 ценник вырос только на начальную версию «Лайн» (Line) 2026 года выпуска с механической коробкой передач. Она стала дороже на 0,95% и теперь стоит 2 119 000 рублей. Остальные комплектации модели, включая версии с вариатором, роботом и полным приводом, сохранили прежние цены (от 2 199 000 до 2 659 000 рублей в зависимости от года выпуска и оснащения).

Напомним, базовый T4 оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором (113 л. с.), а переднеприводные версии с роботом – 1,5-литровым турбодвигателем (147 л. с.). Специально для России созданы полноприводные модификации с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Tenet T4

Флагманский семиместный кроссовер T8 (который скоро уступит место более крупной модели T9) подорожал одинаково для всех комплектаций. Версии Прайм и Ультра как 2025, так и 2026 года выпуска стали дороже на 20 тысяч рублей. Теперь их цена составляет 3 630 000 и 3 885 000 рублей соответственно.

Tenet T8

Под капотом T8 во всех версиях установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом и полным приводом.

В пресс-службе Tenet напоминают, что все автомобили бренда адаптированы для российских условий и имеют усиленную антикоррозийную обработку кузова.

