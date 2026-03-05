Новый бренд ворвался в топ-3 лидеров: за полгода в РФ продали 50 тыс. этих машин

В России марка Tenet заняла третье место по продажам в феврале 2026 года

Российский автобренд Tenet отчитался о продаже 50 тысяч машин за первые полгода своей работы на рынке.

Цифру озвучил холдинг «АГР», который и создал марку вместе с китайской компанией Defetoo в начале 2025 года. Юбилейным, пятидесятитысячным, стал кроссовер T7 в комплектации «Актив», который оснащен интеллектуальным полным приводом с шестью режимами движения.

Успехи марки подтверждаются и рыночной статистикой. По итогам февраля 2026 года Tenet сумел занять общее третье место по продажам новых автомобилей в стране, уступив только Lada и Haval. В общем зачете за прошлый, 2025 год, бренд тоже вошел в первую десятку, остановившись на девятой строчке.

По сути, модельная линейка Tenet – это перелицованные автомобили Chery. К примеру, кроссовер T4 представляет собой Chery Tiggo 4 с другой эмблемой, модель T7 – это переработанный Chery Tiggo 7L, а T8 – адаптированный Chery Tiggo 8 Plus. При этом бренд уже готовится к расширению технологического спектра.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

«За рулем» можно читать и в MAX