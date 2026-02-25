Гран-при
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
25 февраля
Опубликован обзор видеорегистратора с двумя...
Интерьер Volvo EX30
25 февраля
Могут загореться: легендарный шведский бренд отзывает тысячи авто
Компания Volvo отзовет более 40 тыс....
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
25 февраля
Юрист Сергей Радько: умышленное загрязнение...

«Нет никаких вопросов»: эксперт оценил шумоизоляцию популярного в РФ кроссовера

Эксперт «За рулем» Милешкин: Tenet T8 демонстрирует эталонную шумоизоляцию

Обозреватель журнала «За рулем» Кирилл Милешкин провел зимний тест российского кроссовера Tenet T8. Среди прочего он высказался о качестве шумоизоляции автомобиля.

Tenet T8
Tenet T8

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Милешкин пояснил, что тестирует кроссовер , «обутый» в зимнюю резину. Он отметил, что в плане шумоизоляции «к машине вообще нет никаких вопросов».

Tenet T8 появился в шоу-румах российских дилеров в сентябре 2025 года. Клон Chery Tiggo 8 Plus в российской ипостаси получил две комплектации: базовая Prime AWD за 3 610 000 рублей и Ultra AWD за 3 865 000 рублей.


Из названия следует, что обе версии – полноприводные, с шестью режимами движения. Силовой агрегат – 2.0 турбо на 197 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом. При длине кузова 4725 мм и колесной базе 2710 мм машина имеет 7-местный салон. Клиренс равен 196 мм.

Интерьер Tenet T8
Интерьер Tenet T8

Tenet обещает расширенную техническую поддержку на 5 лет (из которых 3 года гарантия и еще 2 года – дополнительная поддержка) или до 150 000 км пробега (100 000 км по гарантии + 50 000 км в рамках поддержки).

Ранее «За рулем» сообщал , что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
25.02.2026 
