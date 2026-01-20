Раскрыты цены на три кроссовера Tenet 2026 года

Марка Tenet опубликовала официальные цены на автомобили 2026 года

В России огласили цены на три кроссовера Tenet 2026 года выпуска, которые выпускают на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. Эти автомобили – ребрендированные версии кроссоверов Chery.

Компания подняла цены только на Tenet T4. Эта модель, построенная на базе Chery Tiggo 4, подорожала от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

На некоторые варианты цена увеличилась на 30-44 тысячи рублей, а самая дорогая версия Prime с полным приводом подорожала на 60 тысяч. В прайс-листе 2026 года отсутствует версия Active 4WD.

Цены на Tenet T4

Комплектация Цена Разница с 2025 г. в. MT Line 2WD (2025 г. в.) 2 039 000 руб. — CVT Line 2WD (2025 г. в.) 2 169 000 руб. — Active 2WD (2025 г. в.) 2 295 000 руб. — Prime 2WD (2025 г. в.) 2 429 000 руб. — Active 4WD (2025 г. в.) 2 439 000 руб. — Prime 4WD (2025 г. в.) 2 599 000 руб. — MT Line 2WD (2026 г. в.) 2 099 000 руб. +60 000 руб. CVT Line 2WD (2026 г. в.) 2 199 000 руб. +30 000 руб. Active 2WD (2026 г. в.) 2 339 000 руб. +44 000 руб. Prime 2WD (2026 г. в.) 2 449 000 руб. +20 000 руб. Prime 4WD (2026 г. в.) 2 659 000 руб. +60 000 руб.

Tenet T4

Цены на Tenet T7, среднеразмерный кроссовер, аналог Chery Tiggo 7L, остались на уровне прошлого года. Комплектации и стоимость всех вариантов полностью совпадают с прошлогодними.

Цены на Tenet T7

Active 2WD (2025 г. в.) - 2 735 000 руб.

Prime 2WD (2025 г. в.) - 2 935 000 руб.

Active 4WD (2025 г. в.) - 2 940 000 руб.

Prime 4WD (2025 г. в.) - 3 140 000 руб.

Active 2WD (2026 г. в.) - 2 735 000 руб.

Prime 2WD (2026 г. в.) - 2 935 000 руб.

Active 4WD (2026 г. в.) - 2 940 000 руб.

Prime 4WD (2026 г. в.) - 3 140 000 руб.

Tenet T7

Также без изменений остались цены на полноприводный семиместный Tenet T8, локализованную версию Chery Tiggo 8 Plus. Для него доступны те же комплектации и цены, что и в 2025 году.

Цены на Tenet T8

Prime AWD (2025 г. в.) - 3 610 000 руб.

Ultra AWD (2025 г. в.) - 3 865 000 руб.

Prime AWD (2026 г. в.) - 3 610 000 руб.

Ultra AWD (2026 г. в.) - 3 865 000 руб.

Tenet T8

Ранее компания уже подняла стоимость всех трех моделей в пределах от 40 до 75 тысяч рублей, что составило около 2% от стоимости автомобиля. Сейчас автомобили 2026 года можно заказать по обновленному прайс-листу.

