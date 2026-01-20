#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько будет стоить исправление «колхозного» ксенона: ответ эксперта
20 января
Сколько будет стоить исправление «колхозного» ксенона: ответ эксперта
Автоэксперт Баканов выступил за уменьшение...
В России резко подорожал ремонт машин
20 января
В России резко подорожал ремонт машин
Fit Service: средний чек на ремонт автомобилей...
iCaur V27
20 января
Внедорожник iCaur V27 с запасом хода 800 км готовится к выходу на российский рынок
Первые гибридные внедорожники iCaur V27...

Раскрыты цены на три кроссовера Tenet 2026 года

Марка Tenet опубликовала официальные цены на автомобили 2026 года

В России огласили цены на три кроссовера Tenet 2026 года выпуска, которые выпускают на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. Эти автомобили – ребрендированные версии кроссоверов Chery.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Компания подняла цены только на Tenet T4. Эта модель, построенная на базе Chery Tiggo 4, подорожала от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

На некоторые варианты цена увеличилась на 30-44 тысячи рублей, а самая дорогая версия Prime с полным приводом подорожала на 60 тысяч. В прайс-листе 2026 года отсутствует версия Active 4WD.

Цены на Tenet T4

Комплектация

Цена

Разница с 2025 г. в.

MT Line 2WD (2025 г. в.)

2 039 000 руб.

CVT Line 2WD (2025 г. в.)

2 169 000 руб.

Active 2WD (2025 г. в.)

2 295 000 руб.

Prime 2WD (2025 г. в.)

2 429 000 руб.

Active 4WD (2025 г. в.)

2 439 000 руб.

Prime 4WD (2025 г. в.)

2 599 000 руб.

MT Line 2WD (2026 г. в.)

2 099 000 руб.

+60 000 руб.

CVT Line 2WD (2026 г. в.)

2 199 000 руб.

+30 000 руб.

Active 2WD (2026 г. в.)

2 339 000 руб.

+44 000 руб.

Prime 2WD (2026 г. в.)

2 449 000 руб.

+20 000 руб.

Prime 4WD (2026 г. в.)

2 659 000 руб.

+60 000 руб.

Tenet T4
Tenet T4
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Цены на Tenet T7, среднеразмерный кроссовер, аналог Chery Tiggo 7L, остались на уровне прошлого года. Комплектации и стоимость всех вариантов полностью совпадают с прошлогодними.

Цены на Tenet T7

  • Active 2WD (2025 г. в.) - 2 735 000 руб.
  • Prime 2WD (2025 г. в.) - 2 935 000 руб.
  • Active 4WD (2025 г. в.) - 2 940 000 руб.
  • Prime 4WD (2025 г. в.) - 3 140 000 руб.
  • Active 2WD (2026 г. в.) - 2 735 000 руб.
  • Prime 2WD (2026 г. в.) - 2 935 000 руб.
  • Active 4WD (2026 г. в.) - 2 940 000 руб.
  • Prime 4WD (2026 г. в.) - 3 140 000 руб.
Tenet T7
Tenet T7

Также без изменений остались цены на полноприводный семиместный Tenet T8, локализованную версию Chery Tiggo 8 Plus. Для него доступны те же комплектации и цены, что и в 2025 году.

Цены на Tenet T8

  • Prime AWD (2025 г. в.) - 3 610 000 руб.
  • Ultra AWD (2025 г. в.) - 3 865 000 руб.
  • Prime AWD (2026 г. в.) - 3 610 000 руб.
  • Ultra AWD (2026 г. в.) - 3 865 000 руб.
Tenet T8
Tenet T8

Ранее компания уже подняла стоимость всех трех моделей в пределах от 40 до 75 тысяч рублей, что составило около 2% от стоимости автомобиля. Сейчас автомобили 2026 года можно заказать по обновленному прайс-листу.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 16
20.01.2026 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0