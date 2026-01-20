Раскрыты цены на три кроссовера Tenet 2026 года
В России огласили цены на три кроссовера Tenet 2026 года выпуска, которые выпускают на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. Эти автомобили – ребрендированные версии кроссоверов Chery.
Компания подняла цены только на Tenet T4. Эта модель, построенная на базе Chery Tiggo 4, подорожала от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
На некоторые варианты цена увеличилась на 30-44 тысячи рублей, а самая дорогая версия Prime с полным приводом подорожала на 60 тысяч. В прайс-листе 2026 года отсутствует версия Active 4WD.
Цены на Tenet T4
|
Комплектация
|
Цена
|
Разница с 2025 г. в.
|
MT Line 2WD (2025 г. в.)
|
2 039 000 руб.
|
—
|
CVT Line 2WD (2025 г. в.)
|
2 169 000 руб.
|
—
|
Active 2WD (2025 г. в.)
|
2 295 000 руб.
|
—
|
Prime 2WD (2025 г. в.)
|
2 429 000 руб.
|
—
|
Active 4WD (2025 г. в.)
|
2 439 000 руб.
|
—
|
Prime 4WD (2025 г. в.)
|
2 599 000 руб.
|
—
|
MT Line 2WD (2026 г. в.)
|
2 099 000 руб.
|
+60 000 руб.
|
CVT Line 2WD (2026 г. в.)
|
2 199 000 руб.
|
+30 000 руб.
|
Active 2WD (2026 г. в.)
|
2 339 000 руб.
|
+44 000 руб.
|
Prime 2WD (2026 г. в.)
|
2 449 000 руб.
|
+20 000 руб.
|
Prime 4WD (2026 г. в.)
|
2 659 000 руб.
|
+60 000 руб.
Цены на Tenet T7, среднеразмерный кроссовер, аналог Chery Tiggo 7L, остались на уровне прошлого года. Комплектации и стоимость всех вариантов полностью совпадают с прошлогодними.
Цены на Tenet T7
- Active 2WD (2025 г. в.) - 2 735 000 руб.
- Prime 2WD (2025 г. в.) - 2 935 000 руб.
- Active 4WD (2025 г. в.) - 2 940 000 руб.
- Prime 4WD (2025 г. в.) - 3 140 000 руб.
- Active 2WD (2026 г. в.) - 2 735 000 руб.
- Prime 2WD (2026 г. в.) - 2 935 000 руб.
- Active 4WD (2026 г. в.) - 2 940 000 руб.
- Prime 4WD (2026 г. в.) - 3 140 000 руб.
Также без изменений остались цены на полноприводный семиместный Tenet T8, локализованную версию Chery Tiggo 8 Plus. Для него доступны те же комплектации и цены, что и в 2025 году.
Цены на Tenet T8
- Prime AWD (2025 г. в.) - 3 610 000 руб.
- Ultra AWD (2025 г. в.) - 3 865 000 руб.
- Prime AWD (2026 г. в.) - 3 610 000 руб.
- Ultra AWD (2026 г. в.) - 3 865 000 руб.
Ранее компания уже подняла стоимость всех трех моделей в пределах от 40 до 75 тысяч рублей, что составило около 2% от стоимости автомобиля. Сейчас автомобили 2026 года можно заказать по обновленному прайс-листу.
