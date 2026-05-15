Эти внедорожники могут ездить на трех колесах

BYD показала возможности новой подвески DiSus-P Ultra: подъем авто без домкрата

Китайский гигант BYD устроил показательное выступление для своей инновационной ходовой части DiSus-P Ultra. В качестве подопытного выступил рамный внедорожник Denza B8 (он же Fang Cheng Bao Bao 8). На одном из этапов демонстрации автомобиль намеренно заехал на препятствие на малой скорости – в результате одно из колес полностью потеряло контакт с землей и повисло в воздухе.

Система, как утверждается, позволяет машине спокойно продолжать движение, даже если колесо болтается в воздухе, не касаясь дороги. Мало того, водитель может активировать специальный алгоритм для подъема конкретного колеса, чтобы снять его без использования домкрата. Пригодится это в случае прокола: внедорожник сам приподнимет нужную точку опоры, и процесс замены занимает меньше минуты, что очень удобно.

Помимо этого, на мероприятии продемонстрировали, как внедорожник выбирается из песка, меняя дорожный просвет. В экстремальных режимах подвеска выдерживает подъемную силу до 9 тонн. Правда, передвигаться на трех колесах разрешается только на скорости до 15 км/ч – это скорее аварийная опция для преодоления сложных участков, где есть риск зацепить подвеску.