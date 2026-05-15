Новый флагманский кроссовер прошел испытания в российских условиях

Гибридный Wey V9X прошел прошел климатические тесты — его готовят для России

Компания Great Wall Motor готовится представить в России новейший флагманский кроссовер Wey V9X – и отчиталась о проведенных в этом году зимних тестах в Мурманске и Сугруте.

Испытания шли при температурах до -35°C – на протяжении 30 тысяч километров проверялись силовая установка, подвеска и электроника.

Известно, что в российской комплектации Wey V9X получит расширенный пакет зимних функций и дополнительную антикоррозийную защиту деталей кузова.

Напомним, Wey V9X – это новинка бренда, совсем недавно показанная на автосалоне Auto China 2026.

С этим автомобилем Wey выходит в сегмент больших премиум-SUV – длина кузова 5205 мм или 5299 мм в удлиненной версии, база – 3050 мм или 3150 мм, салон – 6-местный в обоих вариантах.

Главный козырь V9X – фирменная гибридная технология на базе универсальной модульной платформы GWM One. В случае с V9X это будет параллельный гибрид с суммарной отдачей от 680 до 758 л.с. и запасом хода от 1632 до 1700 км. Российские дилеры ждут новинку в IV квартале 2026 года.