Haval анонсировал флагманский семейный кроссовер с мощным и экономичным мотором

Haval HX: новый флагманский кроссовер на архитектуре GWM One выйдет 10 апреля

Китайский автопроизводитель Haval анонсировал премьеру крупного кроссовера, которая состоится 10 апреля. Пока машина носит кодовое название HX, но в день дебюта станет известно ее окончательное имя.

Это будет трехрядная модель, построенная на модульной платформе GWM One. Главная особенность архитектуры – ее универсальность, позволяющая устанавливать практически любой тип силовой установки: от традиционного бензинового двигателя до гибридных, полностью электрических и даже водородных систем.

Внешность новинки выдержана в угловатом, почти брутальном стиле. Дизайнеры сделали акцент на плоскую линию крыши, массивные прямоугольные фары и широкий бампер. Задняя дверь – распашная, с креплением для полноразмерного запасного колеса, что сразу намекает на внедорожный характер автомобиля. На крыше заметен лидар, а по периметру кузова – пластиковая защита.

Хотя точные технические характеристики пока держат в секрете, известно, что HX получит статус флагмана. Соответственно, оснащение будет топовым: современная система помощи водителю с функциями автопилота и автоматической парковки, независимая многорычажная задняя подвеска.

О силовой установке можно строить обоснованные догадки. На той же платформе GWM One уже дебютировал роскошный кроссовер Wey V9X. Его гибридная система включает 2-литровый турбомотор и два электродвигателя, один из которых на задней оси выдает 402 л.с. Вполне вероятно, что Haval HX унаследует эту мощную силовую установку, возможно, в разных вариациях.

Учитывая, что Haval – международный бренд, активно представленный в ЮАР, Австралии и других регионах, новая модель с большой долей вероятности отправится на глобальный рынок. Она может стать флагманом не только для Китая, но и для всего мира.