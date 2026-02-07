Известный в России бренд анонсировал новый крупный кроссовер
Новый флагманский кроссовер Wey V9X представит на рынке модульную архитектуру GWM One. Автомобиль, чья длина превышает 5,3 метра, выделяется не только габаритами, но и техническим оснащением.
Дизайн модели, судя по официальным изображениям, строится на тонких светодиодных полосах спереди, между которыми размещён подсвечиваемый логотип. Заднюю часть украшает широкая световая панель. Вместо модных скрытых ручек инженеры оставили традиционные, а на крыше виден датчик LiDAR – вернй признак высокого уровня автономного вождения.
Под капотом – гибридная силовая установка plug-in hybrid (PHEV). Она объединяет двухлитровый турбированный бензиновый двигатель с парой электромоторов. Такая схема обеспечивает неплохую динамику: с места до сотни кроссовер разгоняется за 4,4 секунды. По-настоящему же он удивляет запасом хода: на одной электротяге, согласно циклу CLTC, машина может проехать до 400 километров. Аккумулятор поддерживает сверхбыструю зарядку по стандарту 6C, что позволяет восстановить запас в 200 км всего за пять минут.
Как пишет CarNewsChina, компания уже ведёт подготовку к старту продаж.
В скором времени модель должна получить сертификацию от Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT), после чего станут известны все окончательные технические детали.
Серийный выпуск автомобиля намечен на март 2026 года. Мировая премьера, вероятнее всего, состоится на Пекинском автосалоне в конце апреля следующего года. С выходом V9X бренд Wey планирует укрепиться в сегменте больших премиальных внедорожников, сделав главными козырями продвинутую гибридную технологию и преимущества модульной платформы.
