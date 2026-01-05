Exlantix или Wey: выбираем гибридный премиум-кроссовер

Эксперт «За рулем» назвал особенности китайских кроссоверов Exlantix ET и Wey 07

Совсем недавно на российский рынок официально вышли гибридные кроссоверы Wey 07 и Exlantix ET, который стал одним из номинантов Гран-при «За рулем» 2026. Какой из них предпочтительнее при схожих характеристиках и ценах? Сейчас расскажем.

К электромобилям российские покупатели относятся настороженно, а вот гибриды «распробовали». Действительно, удобно: на небольшие расстояния можно ездить на электричестве, а ДВС позволяет без опаски отправляться в полноценное путешествие. Прибавляем к этому удобный формат кроссовера – и получится почти идеальная машина. Жаль только, что дорогая.

Особенности Exlantix ET и Wey 07

Wey 07 не лишен дизайнерских изысков в части оптики. Он на целых 107 мм выше, чем Exlantix.

Как и многие современные кроссоверы, Wey 07 в своей внешности начисто лишен каких-либо «внедорожных» мотивов. Кузов окрашен «в пол», заявленный клиренс – скромные 180 мм, установлены 20-дюймовые колеса. Если решитесь все же съехать с асфальта, нелишне сначала оценить, как будет работать в сложных условиях система полного привода, так как гибрид – это не привычная муфта или «профессиональный» part-time.

При длине 5156 мм колесная база у «ноль-седьмого» достигает 3050 мм, а весит он 2685 кг. За перемещение в пространстве отвечают три мотора: бензиновый 1.5 турбо (150 л.с.) и пара электрических (95 л.с. спереди и 109 л.с. сзади). Для последних указана мощность, которую они способны выдавать в течение 30 минут. Если же взять кратковременную пиковую мощность, то совокупная отдача силовой установки достигнет 517 сил. Их достаточно, чтобы тяжелый кроссовер при полностью заряженной батарее разогнался до 100 км/ч за 4,9 с.

На гибриде стоит тяговый аккумулятор емкостью 42,5 кВт·ч. Декларируется, что по устаревшему циклу NEDC Wey 07 проезжает на электротяге 201 км, а его полный запас хода составляет 1140 км. Заправляться можно бензином АИ-92.

Exlantix ET почти на 200 мм короче (4980 мм), зато по колесной базе (3000 мм) проигрывает всего 50 мм. Снаряженная масса сообразно габаритам тоже чуть меньше – 2542 кг.

Wey 07 имеет три ряда сидений, причем на втором ряду установлены отдельные кресла с индивидуальными подлокотниками и электрорегулировками. Exlantix – пятиместный, с обычным диваном сзади.

Exlantix ET – не спорткар, но двери у него безрамочные. Электропривод есть даже у лючка зарядного порта.

На ходу ЕТ обещает быть комфортнее конкурента: у него есть пневмоподвеска. Она же сулит преимущества на бездорожье, регулируя клиренс в диапазоне от 147 до 227 мм. Впрочем, Exlantix тоже далеко не внедорожник.

В составе гибридного привода – турбомотор 1.5, два 95-сильных электромотора и 40-киловаттная батарея. На пике Exlantix выдает 469 сил и набирает сотню за 4,8 с. На электричестве модель проезжает около 180 км. Полный бак бензина АИ-95 добавляет к автономности еще 1000 км.

Оба гибрида на природе умеют делиться электричеством с внешними приборами, отдавая 3,3-3,5 кВт.

Варианты и цены Exlantix ET и Wey 07

Wey 07 сохранил немного физических кнопок. От современного «общекитайского» интерьера его салон ничем не отличается.

В единственной комплектации Premium гибридный Wey 07 стоит 6,9 млн рублей. Про опции, такие как подготовка под установку фаркопа или омыватель камеры заднего вида, говорить не будем. Недавно Wey 07 получил встроенные онлайн-сервисы Яндекса, что избавляет от необходимости подключать смартфон по протоколам Android Auto или Apple CarPlay.

Для удобства входа-выхода у кроссовера есть подножки с электроприводом. Сиденья первых двух рядов отделаны кожей наппа, оснащены обогревом, вентиляцией и массажерами. На втором ряду дополнительно есть солнцезащитные шторки в дверях. Центральный мультимедийный экран – диагональю 14,6 дюйма, предусмотрена проекция и беспроводная зарядка. В составе аудиосистемы – 16 динамиков.

В округлом и экстремально минималистичном интерьере Экслантикса глазу зацепиться не за что. Консоль между сиденьями необычная – она не доходит до передней панели.

Exlantix ET тоже предлагается в одной комплектации, которая называется Top. Просят за нее 6,78 млн рублей. Здесь тоже полный набор зимних опций, трехзонный климат-контроль, десятки электронных ассистентов. Сверх комплектации конкурента у него есть пневмоподвеска, центральная и коленная подушки безопасности, электропривод настроек рулевой колонки, встроенный видеорегистратор. Центральный дисплей на дюйм больше, музыка играет через 23 колонки, а задние пассажиры могут установить индивидуальные планшеты на магнитные крепления в спинках передних кресел. Главная же фишка – полноценный электропривод всех четырех боковых дверей. Фаркоп, кстати, тоже прописан в ОТТС.

Выводы по Exlantix ET и Wey 07

Exlantix ET, претендующий в этом году на Гран-при «За рулем», и Wey 07 у нас пока не раскрутились. Хотя продаются официально. Это странно на фоне того, что гибриды Li начали расхватывать тысячами, еще когда о полноценном появлении этой марки на российском рынке даже слухов не было. Возможно, теперь ситуация переменится. Тем более, что Li изрядно подорожали после перехода на официальный путь поставок.

Что касается двух рассмотренных соперников Li, то Exlantix ET выглядит интереснее за счет более богатой комплектации при меньшей цене.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.

