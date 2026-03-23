Европейские конкуренты для Volga K50: разбор основных соперников

Топ-5 европейских альтернатив Volga K50 из параллельного импорта

Летом 2026 года в России начинаются продажи кроссовера D-класса Volga K50. Основными соперниками новинки станут автомобили, ввозимые по механизму параллельного импорта.

Эксперты Autonews отобрали пять актуальных европейских SUV, которые могут рассматриваться как альтернатива.

Audi Q5

Модификации оснащаются двухлитровым мотором мощностью 204 или 272 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – полный. Цены стартуют от 7,2 млн руб.

BMW X3

Под капотом – 2,3-литровый двигатель, отдача варьируется от 190 до 393 л. с. Коробка передач – 8-диапазонный автомат, привод – постоянный полный. Стоимость – от 7,65 млн руб.

Skoda Kodiaq

Доступны бензиновые агрегаты 1,5 и 2 литра мощностью 150, 190 или 204 л. с. Трансмиссии – 6- или 7-ступенчатый «робот», возможен передний или полный привод. Цена – от 6,59 млн руб.

Mercedes-Benz GLC

Оснащается двухлитровым двигателем в версиях на 197, 204 или 258 л. с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой. Привод – полный. Минимальная цена – 7,97 млн руб.

Volkswagen Tiguan L Pro

Комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 186 или 220 л. с., 7-ступенчатым роботом и системой полного привода. Самый доступный вариант в подборке – от 5,29 млн руб.

