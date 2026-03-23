#
>
Автозапчасти начнут маркировать в обязательном порядке: как новый закон ударит по контрафакту
23 марта
Автозапчасти начнут маркировать в обязательном порядке: как новый закон ударит по контрафакту
Максим Кадаков: маркировка запчастей – борьба с...
KIA Sonet
23 марта
Новый недорогой 115-сильный корейский кроссовер появился в России
В РФ в продажу вышел кроссовер Kia Sonet по...
Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады
23 марта
Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады
АВТОВАЗ: в подразделении алюминиевого литья...

Европейские конкуренты для Volga K50: разбор основных соперников

Топ-5 европейских альтернатив Volga K50 из параллельного импорта

Летом 2026 года в России начинаются продажи кроссовера D-класса Volga K50. Основными соперниками новинки станут автомобили, ввозимые по механизму параллельного импорта.

Рекомендуем
Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Эксперты Autonews отобрали пять актуальных европейских SUV, которые могут рассматриваться как альтернатива.

Audi Q5

Модификации оснащаются двухлитровым мотором мощностью 204 или 272 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – полный. Цены стартуют от 7,2 млн руб.

BMW X3

Под капотом – 2,3-литровый двигатель, отдача варьируется от 190 до 393 л. с. Коробка передач – 8-диапазонный автомат, привод – постоянный полный. Стоимость – от 7,65 млн руб.

Skoda Kodiaq

Доступны бензиновые агрегаты 1,5 и 2 литра мощностью 150, 190 или 204 л. с. Трансмиссии – 6- или 7-ступенчатый «робот», возможен передний или полный привод. Цена – от 6,59 млн руб.

Mercedes-Benz GLC

Оснащается двухлитровым двигателем в версиях на 197, 204 или 258 л. с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой. Привод – полный. Минимальная цена – 7,97 млн руб.

Volkswagen Tiguan L Pro

Комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 186 или 220 л. с., 7-ступенчатым роботом и системой полного привода. Самый доступный вариант в подборке – от 5,29 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Фирмы производители
23.03.2026 
