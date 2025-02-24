Названы самые надежные американские машины

Эксперт Ковалев перечислил пять надежных американских авто за 500 тыс. рублей

В этом году в России среди американских машин в бюджете до 500 тыс. рублей можно найти несколько достойных вариантов, рассказал Александр Ковалев из компании Expocar. Так, он упомянул Ford Focus. Выбирать стоит модели с 1,6-литровым мотором и МКП, рекомендует эксперт.

Основные агрегаты этих подержанных авто при соответствующем уходе не должны доставлять проблем, а стоимость обслуживания находится на уровне конкурентов. Дизайн автомобиля не устарел, полагает Ковалев.

Ford Focus

Также он упомянул Ford Fusion и Chevrolet Cruze. Что касается второго, то это красивый и узнаваемый автомобиль, проблемы у него в основном бывают с контуром охлаждения. В качестве альтернативы эксперт предложил рассмотреть Chevrolet Aveo.

Еще он посоветовал обратить внимание на Ford Mondeo.

Chevrolet Aveo

При выборе автомобиля специалист советует проверить мотор и коробку, особенно если водитель делает выбор в пользу дизеля и японского автомата Aisin, так как их ремонт обойдется дорого.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Российская газета»