Достойные автомобили в бюджете до полумиллиона рублей: модели и цены

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На первое место он поставил Ford Focus II со средней стоимостью 493 тыс. рублей. На второй строчке Renault Sandero I 2009-2014 г. в. со средней ценой 479 054 рубля. Далее следует Ford Fusion I рестайлинг (2005-2012) стоимостью 400-453 рублей.

Ford Focus
Ford Focus

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На четвертом месте Opel Astra H стоимостью около 480,8 тыс., на пятой строчке находится Peugeot 308 I за 419,5 тыс. рублей. Далее располагаются Chevrolet Lacetti I (389,7 тыс. рублей), Hyundai Getz I (479 тыс. рублей), Mazda поколения I (499,2 тыс. рублей).

Девятую строчку занял Ford Focus II поколения за 320,5 тыс. рублей, десятую – Lada Granta I за 350,7 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

Ford Focus
Ford Focus
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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 10
14.02.2025 
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+34