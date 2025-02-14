Достойные автомобили в бюджете до полумиллиона рублей: модели и цены

Эксперт Черноусов перечислил топ-10 подержанных авто за 500 тысяч рублей

Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал 10 лучших автомобилей в бюджете до полумиллиона рублей.

На первое место он поставил Ford Focus II со средней стоимостью 493 тыс. рублей. На второй строчке Renault Sandero I 2009-2014 г. в. со средней ценой 479 054 рубля. Далее следует Ford Fusion I рестайлинг (2005-2012) стоимостью 400-453 рублей.

Ford Focus

На четвертом месте Opel Astra H стоимостью около 480,8 тыс., на пятой строчке находится Peugeot 308 I за 419,5 тыс. рублей. Далее располагаются Chevrolet Lacetti I (389,7 тыс. рублей), Hyundai Getz I (479 тыс. рублей), Mazda поколения I (499,2 тыс. рублей).

Девятую строчку занял Ford Focus II поколения за 320,5 тыс. рублей, десятую – Lada Granta I за 350,7 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

Ford Focus

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Источник: «Российская газета»