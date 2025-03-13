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Кто станет первым? Ждем, когда «старые» автобренды вернутся в Россию
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Кто станет первым? Ждем, когда «старые» автобренды вернутся в Россию
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Кто станет первым? Ждем, когда «старые» автобренды вернутся в Россию

Алексей Тузов: Корейские и японские бренды вернутся в РФ, но не в этом году

Об официальной отмене санкций пока никто не говорит, но отдельные «звоночки» уже прозвучали.

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Был или нет «слет» российских дилеров в штаб-квартире Toyota, для чего Porsche внезапно начала регистрировать новые домены в мегаполисах России, что за движение началось на заводах корейских автобрендов и т. д.

В любом случае, «путь назад» долгий и сложный. Некоторые компании, возможно, начнут с поставок популярных моделей, с минимальными вложениями в производство и инфраструктуру. Другие – с локальной сборки или партнерских программ с российскими производителями.

Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли:

– По итогам 2024 года российский автомобильный рынок вошел в топ-11 мировых лидеров по объему реализации автомобилей. Авторынок РФ остается привлекательным для иностранных автопроизводителей благодаря высокому потенциалу.

На глобальном уровне, хотя Россия уступает таким странам, как США, Китай, Япония и Южная Корея по объемам авторынка, она сохраняет свои позиции, привлекая внимание иностранных автоконцернов.

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Среди тех, кто сохранил возможность возвращения в нашу страну через обратный выкуп активов, такие бренды, как Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan и Renault. Однако перспективы повторного выхода на рынок РФ у них отличаются. Mercedes-Benz, несмотря на возможность вернуть производственные мощности, может столкнуться с трудностями при повторном выходе на рынок, как и Volkswagen, особенно в условиях жесткой конкуренции.

Наиболее вероятным представляется возвращение корейских и японских автоконцернов, но скорее всего, это произойдет не в текущем году. После прекращения сотрудничества с зарубежными партнерами российские регуляторы могут ужесточить требования к иностранным компаниям, включая высокую локализацию, создание новых производств и контроль цен. Эти меры усложнят работу для большинства международных брендов.

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При этом понятно, что возвращение «старых» марок потребует не только соответствующих политических и экономических условий, но и стратегии, способной убедить потребителей, что они по-прежнему могут ожидать качественных и технологичных автомобилей тех брендов, которые когда-то покинули Россию.

Будет интересно наблюдать, кто первым преодолеет все эти препятствия и сумеет быстрее адаптироваться к новым реалиям на российском рынке.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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