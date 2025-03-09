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Дожили: уже и кроссовер Toyota больше чем наполовину китайский

Электрический кроссовер Toyota bZ3X стоит 15 100 долларов и на 65% китайский

Toyota выпустила свой третий полностью электрический автомобиль под брендом bZ в Китае и получила 10 000 заказов в течение первого часа.

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Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

Электрический кроссовер стоит от 109 800 юаней (15 100 долларов США) и оснащен лидаром и технологией помощи водителю Momenta. Его максимальный запас хода составляет 610 км.

bZ3X во многом основан на GAC Aion V – размер, двигатели и общая трансмиссия такие же, но батареи отличаются.

Bz3X – это 5-дверный 5-местный автомобиль с габаритами (длина/ширина/высота) 4600/1850/1600 мм и колесной базой 2765 мм. Он переднеприводный и имеет один электродвигатель с максимальной мощностью 150 или 165 кВт и способен развить скорость 160 км/ч.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

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Электричество хранится в литий-железо-фосфатной (LFP) батарее, которая поставляется в трех емкостных вариантах: 50 кВт·ч, 58,4 кВт·ч и 67,9 кВт·ч, что обеспечивает запас хода 430 км, 520 км и 610 км соответственно.

Toyota решила побороть стереотип о том, что она делает устаревшие автомобили, и оснастила bZ3X лидаром и передовыми системами помощи водителю (ADAS) от китайского стартапа автономного вождения Momenta.

Momenta 5.0 позволяет bZ3X использовать функцию NOA (навигация на автопилоте) без HD-карт.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

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Toyota утверждает, что 65% деталей поставляются китайскими поставщиками, и только 1% импортируется. Toyota bZ3X производится совместным предприятием GAC-Toyota, и пока этот автомобиль предназначен только для Китая.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
09.03.2025 
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