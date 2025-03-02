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Toyota анонсировала совершенно новый электромобиль

Toyota показала тизер нового электромобиля, который представит 12 марта

Японский автогигант Toyota держит интригу: 12 марта 2025 года, около двух часов ночи по московскому времени, мир увидит совершенно новый электромобиль.

Компания пока скупится на подробности, ограничиваясь лаконичным заявлением о «совершенно новой электрической модели, сочетающей элегантный и стильный дизайн купе с повышенной динамикой, а также удивительным простором, комфортом и универсальностью».

Силуэт нового электромобиля Toyota
Силуэт нового электромобиля Toyota
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Единственным визуальным намеком служит тизерное изображение, демонстрирующее седан с купеобразным силуэтом. Изгибы кузова обещают спортивный характер, а узкая светотехника – современный и элегантный дизайн.

Выход нового электромобиля неслучаен. Toyota активно расширяет свою линейку электрических автомобилей, стремясь занять достойное место на всё более конкурентном рынке. Недавняя презентация компактного городского кроссовера Urban Cruiser, основанного на концепте Urban SUV Concept, является ярким тому подтверждением.

Этот автомобиль, с его просторным салоном, уже показал готовность Toyota к созданию комфортных и функциональных электрокаров для широкого круга потребителей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 19
02.03.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
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