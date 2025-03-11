Юрлицо автобренда из Европы в РФ регистрирует домены и ссылается на секретность

Porsche внезапно начал активно регистрировать новые домены в мегаполисах России

Немецкий автопроизводитель Porsche массово регистрирует новые домены в крупнейших регионах России. Новость о регистрации от юридического лица бренда распространили российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на свои источники.

По словам осведомленного источника, в начале марта текущего года представители компании «Порше Руссланд» подали документы на регистрацию российских доменов в 17 городах Российской Федерации.

Отмечается, что большинство будущих доменов представляют собой практически такие же адреса экс-представительств Porsche в России за некоторым изменением: rolf-porsche взамен porsche-rolf, nevsky-porsche взамен porsche-nevsky и так далее. В компании «Порше Руссланд» хранят молчание и не комментируют информацию, ссылаясь на ее секретность.

Напомним, Porsche на фоне снижения спроса на электромобили изменил стратегию и намерен в 2025 году сосредоточиться на выпуске автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В рамках этих целей производитель инвестирует в расширение линейки таких автомобилей и гибридов 800 млн евро (примерно 7,6 млрд по курсу, актуальному на момент публикации новости).

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Источник: t.me/mash