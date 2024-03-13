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Porsche AG окончательно уходит с рынка России, но пока не может продать свои активы

Porsche AG до конца 2024 года продаст свои российские активы

Немецкий производитель автомобилей Porsche AG до конца 2024 финансового года намерен продать свои российские активы. Это следует из отчета компании за 2023 год.

«Намерение продать находящиеся в России подразделения бизнеса сохраняются. Завершение продаж ожидается до конца 2024 финансового года (у этой компании финансовый год, как и календарный, заканчивается 31 декабря. – Прим. ред.) в связи с изменением внешних условий», – говорится в тексте релиза.
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Речь идет о трех дочерних компаниях в России – двух дилерах, ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», и Porsche Financial Services Russland.

Такие планы были зафиксированы в финансовом отчете материнской компании Porsche Volkswagen AG еще за третий квартал 2022 года. В марте 2023 года Volkswagen обнародовал заявление о заключении договоренности с независимым инвестором о продаже «дочек» Porsche. Ожидалось, что юридическое оформление сделки по передаче прав собственности и окончательное определение цены покупки произойдет в течение первого квартала 2023 года.

Напомним, Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen, как и другие производители автомобилей премиального класса Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания перестала поставлять в Россию автомобили и запчасти в 2022 году.

Источник: ria.ru

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Фото:Unsplash
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