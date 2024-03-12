Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сенсорный экран в автомобиле
12 марта
Euro NCAP: сенсорные экраны зашли слишком далеко
За увлечение сенсорными экранами Euro NCAP...
Есть 31-миллионный автомобиль — АВТОВАЗ празднует юбилейный выпуск Lada
12 марта
Есть 31-миллионный автомобиль — АВТОВАЗ празднует юбилейный выпуск Lada
АВТОВАЗ отпраздновал новый этап развития...
Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается
12 марта
Обогнали англичан: российский авторынок активно восстанавливается
«Автостат»: авторынок РФ в феврале поднялся на...

Мощность почти как у Tesla — Porsche показал свой самый динамичный суперкар

В Сети показали самый мощный Porsche в истории — Taycan Turbo GT

Немецкий автопроизводитель Porsche провел официальную презентацию новой версии электрического суперкара Taycan — Turbo GT. Новинка оснащена силовой установкой мощностью более 1000 л.с., что делает Taycan почти сопоставимым по мощности с Tesla Model S Plaid. У автомобиля массивное антикрыло на крышке багажника, измененный передний бампер, боковые воздухозаборники которого более острые по форме, большой сплиттер и измененные фары.

Вес Taycan Turbo GT снижен за счет того, что передние стойки, боковые зеркала и пороги покрыты углеродным волокном. Также стал меньше вес багажного отделения, скорее всего за счет убранного коврового покрытия, у дверей нет доводчиков, нет и отсека для зарядного устройства.

Porsche Taycan Turbo GT
Porsche Taycan Turbo GT
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели

Пока Taycan Turbo GT доступен для предзаказа только для жителей США, цены на американском рынке стартуют от 135 853 долларов (порядка 12,4 млн рублей по актуальному курсу).

По прогнозам, новинку оснастили трехмоторной электрической трансмиссией, обеспечивающей выходную мощность около 1000 л.с. (746 кВт / 1014 л.с.). Это намного больше 750 л.с. (560 кВт/761 л.с.) нынешнего двухмоторного Taycan Turbo S и близко к 1020 л.с. (761 кВт/1034 л.с.) Tesla Model S Plaid.

Taycan Turbo GT установил рекорд среди электрических седанов, проехав в январе круг по Северной петле трассы Нюрбургринг (20 км 832 метра) за 7 минут 7 секунд – на 17,6 секунды быстрее, чем Tesla Model S Plaid, и на 26 секунд быстрее Taycan Turbo S. Но этот рекорд не засчитан официально, так как в заезде участвовала не серийная модель.

Источник: motor1.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Motor1
Количество просмотров 3
12.03.2024
Фото:Unsplash | Motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Taycan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв