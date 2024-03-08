Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Porsche Taycan Turbo GT
8 марта
Porsche построила «самый динамичный Taycan всех времен»
Porsche анонсировала Taycan Turbo GT, который...
Двойной трактор! Зачем такой использовали в СССР? (видео)
8 марта
Двойной трактор! Зачем такой использовали в СССР? (видео)
Блогер рассказал о «чернобыльском землепашце»,...
В феврале россияне купили рекордное количество новых автомобилей
8 марта
В феврале россияне купили рекордное количество новых автомобилей
По данным «Автостата», продажи новых...

Porsche построила «самый динамичный Taycan всех времен»

Porsche анонсировала Taycan Turbo GT, который станет самым мощным в линейке

В преддверии официальной премьеры Taycan Turbo GT, которая состоится 11 марта, Porsche опубликовала изображение новинки. На нем видно массивное антикрыло на крышке багажника, который отличает Turbo GT от других версий Taycan.

Porsche Taycan Turbo GT
Porsche Taycan Turbo GT

Новый Porsche Taycan Turbo GT установил рекорд круга на знаменитой Северной петле Нюрбургринга среди электромобилей. Спортивный прототип прошел трассу за 7 минут и 7 секунд, опередив предыдущего рекордсмена Porsche Taycan Turbo S на 26 секунд и обойдя американскую Tesla Model S Plaid на 17,6 секунд.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Технические характеристики Porsche Taycan Turbo GT пока не разглашаются, однако основной конкурент – Tesla Model S Plaid – оснащен силовой установкой мощностью 1020 л. с. Ожидается, что мощность Porsche Taycan Turbo GT будет сопоставимой.

Предположительно, Porsche Taycan Turbo GT будет поставляться с двумя электродвигателями, полным приводом и аккумуляторной батареей емкостью 93,4 кВт·ч. Электрокар получит модернизированную систему охлаждения и оптимизированную аэродинамику.

Премьера Porsche Taycan Turbo GT состоится 11 марта. Автомобиль уже доступен для предзаказа по цене от 135 853 долларов в США.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 1
08.03.2024
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Taycan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв