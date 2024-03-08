Porsche построила «самый динамичный Taycan всех времен»

Porsche анонсировала Taycan Turbo GT, который станет самым мощным в линейке

В преддверии официальной премьеры Taycan Turbo GT, которая состоится 11 марта, Porsche опубликовала изображение новинки. На нем видно массивное антикрыло на крышке багажника, который отличает Turbo GT от других версий Taycan.

Porsche Taycan Turbo GT

Новый Porsche Taycan Turbo GT установил рекорд круга на знаменитой Северной петле Нюрбургринга среди электромобилей. Спортивный прототип прошел трассу за 7 минут и 7 секунд, опередив предыдущего рекордсмена Porsche Taycan Turbo S на 26 секунд и обойдя американскую Tesla Model S Plaid на 17,6 секунд.

Технические характеристики Porsche Taycan Turbo GT пока не разглашаются, однако основной конкурент – Tesla Model S Plaid – оснащен силовой установкой мощностью 1020 л. с. Ожидается, что мощность Porsche Taycan Turbo GT будет сопоставимой.

Предположительно, Porsche Taycan Turbo GT будет поставляться с двумя электродвигателями, полным приводом и аккумуляторной батареей емкостью 93,4 кВт·ч. Электрокар получит модернизированную систему охлаждения и оптимизированную аэродинамику.

Премьера Porsche Taycan Turbo GT состоится 11 марта. Автомобиль уже доступен для предзаказа по цене от 135 853 долларов в США.

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Источник: Motor1