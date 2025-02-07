Лучшее — враг хорошего: немецкий автоконцерн возвращается к выпуску машин с ДВС

Porsche инвестирует более 80 млрд рублей в производство автомобилей с ДВС

Немецкий автопроизводитель Porsche на фоне снижения спроса на электрокары намерен в 2025 году сконцентрироваться на производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет зарубежная пресса.

В рамках этих целей Porsche планирует инвестировать в расширение линейки автомобилей с ДВС и гибридов 800 млн евро (порядка 80,5 млрд рублей по актуальному курсу). Руководство компании считает такое решение целесообразным, особенно из-за ухудшения финансовых показателей – в 2025 году маржа составит от 10 до 12%, что ниже прогнозов аналитиков и целевых показателей самой компании.

Porsche не единственный автоконцерн, пересматривающий планы по выпуску электромобилей и снижающий вложения в эту сферу. Такого вектора дальнейшего развития придерживаются и другие европейские производители, включая Ford, General Motors, Volkswagen и Volvo, на фоне снижения потребительского спроса в сегменте электрокаров и усиливающейся конкуренции с китайским автопромом.

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Источник: reuters.com