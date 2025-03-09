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Не седан и не кроссовер: Volvo представили автомобиль новой категории

Новый флагманский кросс-хэтчбек ES90 пополнит модельный ряд Volvo

Volvo представила свой флагман – ES90. Производитель позиционирует его как автомобиль «новой категории», избегая четкой классификации как седан, внедорожник или кроссовер.

Volvo ES90 предлагает три варианта силовых установок, удовлетворяя различные потребности покупателей. Базовая версия – заднеприводный электромобиль с 245-сильным мотором и батареей емкостью 92 кВтч.

Volvo ES90
Volvo ES90
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Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет впечатляющие 640 км. Следующий уровень – полноприводная модификация с двумя электромоторами общей мощностью 442 л.с., батарея большей емкости и увеличенный запас хода до 700 км. Но настоящая изюминка – топовая версия с 600 л.с. Этот зверь разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, хотя максимальная скорость электронно ограничена 180 км/ч.

ES90 построен на 800-вольтовой платформе, что обеспечивает невероятную скорость зарядки. На станциях мощностью 350 кВт батарея заряжается от 10% до 80% всего за 20 минут – революционное время для электромобилей такого класса.

Интерьер Volvo ES90
Интерьер Volvo ES90

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Главный инженер Volvo Андерс Белл особо подчеркивает вычислительную мощь ES90. Автомобиль оснащен двумя чипами Nvidia Drive AGX Orin, общая производительность которых превышает 500 триллионов операций в секунду. Эта мощь обеспечивает не только плавную и отзывчивую работу информационно-развлекательной системы, но и функционирование системы автономного вождения. Подробности о возможностях автопилота пока не раскрыты полностью.

Хотя Volvo избегает четкой классификации, ES90 представляет собой элегантный кросс-хэтчбек с вместительным салоном. Колесная база в 3100 мм обеспечивает комфортное размещение пассажиров, а объем багажника достигает 495 литров при сложенных сиденьях второго ряда и 733 литров при разложенных.

Volvo ES90
Volvo ES90
Интерьер Volvo ES90
Интерьер Volvo ES90

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 6
09.03.2025 
Фото:Volvo
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