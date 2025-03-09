Не седан и не кроссовер: Volvo представили автомобиль новой категории

Новый флагманский кросс-хэтчбек ES90 пополнит модельный ряд Volvo

Volvo представила свой флагман – ES90. Производитель позиционирует его как автомобиль «новой категории», избегая четкой классификации как седан, внедорожник или кроссовер.

Volvo ES90 предлагает три варианта силовых установок, удовлетворяя различные потребности покупателей. Базовая версия – заднеприводный электромобиль с 245-сильным мотором и батареей емкостью 92 кВтч.

Volvo ES90

Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет впечатляющие 640 км. Следующий уровень – полноприводная модификация с двумя электромоторами общей мощностью 442 л.с., батарея большей емкости и увеличенный запас хода до 700 км. Но настоящая изюминка – топовая версия с 600 л.с. Этот зверь разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, хотя максимальная скорость электронно ограничена 180 км/ч.

ES90 построен на 800-вольтовой платформе, что обеспечивает невероятную скорость зарядки. На станциях мощностью 350 кВт батарея заряжается от 10% до 80% всего за 20 минут – революционное время для электромобилей такого класса.

Интерьер Volvo ES90

Главный инженер Volvo Андерс Белл особо подчеркивает вычислительную мощь ES90. Автомобиль оснащен двумя чипами Nvidia Drive AGX Orin, общая производительность которых превышает 500 триллионов операций в секунду. Эта мощь обеспечивает не только плавную и отзывчивую работу информационно-развлекательной системы, но и функционирование системы автономного вождения. Подробности о возможностях автопилота пока не раскрыты полностью.

Хотя Volvo избегает четкой классификации, ES90 представляет собой элегантный кросс-хэтчбек с вместительным салоном. Колесная база в 3100 мм обеспечивает комфортное размещение пассажиров, а объем багажника достигает 495 литров при сложенных сиденьях второго ряда и 733 литров при разложенных.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome