Два доступных кроссовера российской сборки заметно подешевели

Цены на кроссоверы BAIC X55 и X75 снизились в России на более чем 200 тыс. рублей

Два кроссовера калининградской сборки BAIC X55 и X75 заметно подешевели. В апреле цены на них снизились на 225,5–361,5 тыс. рублей.

BAIC X55 стал доступнее на 284-314,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Автомобиль представлен в трех версиях: Comfort, Luxury и Elite. Все они оснащаются 1,5-литровым 177-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом, привод передний. С учетом прямой скидки цены на этот кроссовер лежат в диапазоне от 1,959 до 2,31 млн рублей.

BAIC X55

BAIC X75 подешевел на 225,5–361,5 тыс. рублей. Этот кроссовер доступен в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exclusive. Под капотом 1,5-литровый 177-сильный турбомотор и 7-ступенчатый робот. Сейчас кроссовер стоит 2,37–2,936 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»