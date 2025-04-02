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В РФ отзовут почти 20 тысяч автомобилей популярного бренда: названа причина
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В РФ отзовут почти 20 тысяч автомобилей популярного бренда: названа причина

Компания BAIC отзовет в России 18,6 тыс. автомобилей для установки ЭРА-ГЛОНАСС

Официальный дистрибьютор BAIC в России ООО «БАИК Рус» начинает новую отзывную кампанию. В ходе нее дилеры бренда бесплатно дооснастят 18 559 машин блоками системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Уточняется, что отзыв автомобилей бренда проводят для повышения безопасности и в рамках исполнения требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

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В кампании участвуют все модели бренда, произведенные с 31 января 2023 года по 14 июля 2024 года: седаны BAIC U5 Plus, кроссоверы BAIC X35, BAIC X55, BAIC X7 и BAIC X75, а также рамные внедорожники BAIC BJ40.

Сотрудники официальных дилерских центров известят клиентов об отзывной кампании и пригласят на ближайшую станцию ТО для проведения работ. Информацию об участии машины в кампании также можно проверить по VIN-коду на официальном сайте Росстандарта. Все работы в рамках данной отзывной кампании для владельцев BAIC проводятся бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: пресс-служба BAIC

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Ушакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 4
02.04.2025 
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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