Эксперты подсчитали стоимость владения популярным в России бюджетным седаном

НАПИ: за 3 года владения седаном BAIC U5 Plus владелец потратит 1,48 млн рублей

Рынок автомобилей полон соблазнов. Яркие рекламные проспекты обещают комфорт, стиль и свободу передвижения за относительно доступную цену. Однако зачастую истинная стоимость владения автомобилем скрывается за привлекательным ценником.

Недавнее исследование маркетингового агентства НАПИ пролило свет на реальные расходы, связанные с владением седаном BAIC U5 Plus в Москве, и результаты оказались весьма показательными.

BAIC U5 Plus

Заманчивая цена в 2,25 млн рублей за комплектацию Honor BAIC U5 Plus может показаться привлекательной на фоне конкурентов. Однако, как выяснилось, это лишь вершина айсберга. По данным НАПИ, за три года владения этим автомобилем при среднем годовом пробеге 25 000 км затраты составят внушительные 1,48 млн рублей. Это означает, что каждый километр пути обойдется владельцу в 19,7 рубля. Годовой бюджет на содержание автомобиля составит, таким образом, 492,7 тыс. рублей.

В эту сумму включены все ключевые расходы: ОСАГО и каско, покупка шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 25 тыс. км в год.

При этом BAIC U5 Plus предлагает достаточно стандартное оснащение для своего класса: 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, камеру заднего вида, задние датчики парковки, цифровую приборную панель, кондиционер и две подушки безопасности. Нельзя сказать, что это роскошь, но и особых изысков здесь нет.

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Источник: НАПИ