#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сборку автомобилей УАЗ хотят начать на еще одном континенте
15 апреля
Сборку автомобилей УАЗ хотят начать на еще одном континенте
Группа «Соллерс» может наладить сборку...
Появилась новая спецверсия седанов и универсалов Lada Vesta
15 апреля
Появилась новая спецверсия седанов и универсалов Lada Vesta
Началось производство автомобилей Lada Vesta c...
Honda XR-V
15 апреля
Новый недорогой кроссовер Honda снова доступен в России
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...

Автомобили Solaris получили новые моторные масла

Sintec Lubricants обеспечит смазочными материалами дилерские центры Solaris

Дилерская сеть Solaris, включающая более 100 автоцентров, в том числе во всех 16 российских городах-миллионниках, будет использовать для организации послепродажного обслуживания автомасла Sintec Professional 0W-20 GF-6A и Sintec Professional 5W-30 A5/B5.

Полностью синтетические моторные масла Sintec Professional предназначены для всесезонного использования в легковых автомобилях с бензиновыми двигателями, в которых производитель рекомендует применять низковязкие моторные масла.

Высокая термическая и антиокислительная стабильность масел Sintec Professional гарантирует защиту двигателя от износа, эффективно предотвращает преждевременное воспламенение топливной смеси на низких оборотах (LSPI), обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах воздуха.

Автомобили бренда Solaris выпускает «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, с конвейера которого уже сошли более 30 000 автомобилей. Модельный ряд включает седаны HS и KRS, кроссовер HC и хэтчбек повышенной проходимости KRX.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

15.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0