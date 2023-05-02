Европа проигрывает Китаю: подведены итоги автосалона в Шанхае

Около миллиона человек пришли посмотреть на автошоу за те 10 дней, что проводилась выставка Auto Shanghai.

Автофорум посетило более 900 000 человек. Впрочем, это не рекорд: на предпоследнем Auto Shanghai в 2019 году, еще до пандемии, на выставку пришло чуть более миллиона человек. Для сравнения: самый важный европейский автосалон IAA в Мюнхене в 2021 году посетило чуть более 400 000 человек.

Более 13 000 представителей китайских и международных СМИ аккредитовались на выставке, впервые доступ был обеспечен через систему распознавания лиц.

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Общая выставочная площадь Auto Shanghai составила 360 000 квадратных метров.

Всего на выставке Auto Shanghai было представлено 1413 автомобилей 1200 моделей. На ярмарке состоялись 93 мировые премьеры, из них 28 от международных компаний. Также было представлено 64 концепткара. 271 модель (в том числе 186 из Китая) были оснащены альтернативными типами привода.

Следующий Auto Shanghai запланирован на апрель 2025 года.

Теперь международная автомобильная промышленность присматривается к предстоящей выставке IAA в Мюнхене, которая запланирована на начало сентября. Но будет ли автосалон в Германии столь же успешен и привлечет ли он такое же внимание – большой вопрос.

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Источник: Аutomobilwoche

Фото: Geely