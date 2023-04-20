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Брутальный пикап-однообъемник от DFM показали в Шанхае

Эх, жаль, что это всего лишь концепт!

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На 20-м международном автосалоне DFM представила свои новейшие достижения в области интеллектуального электромобилестроения, и среди 11 уникальных экспонатов почти незамеченным оказался вот этот «бриллиант». А между тем, концепт довольно интересен.

Правда, наш репортер не смог его толком идентифицировать, а может, у автомобиля пока еще и названия нет, ясно лишь, что это Dongfeng с добавкой Vision и что это электрический пикап. По передней части кузова даже можно подумать, что это однообъемник Фольксваген. Но нет, этот пикап китайский – Dongfeng. Грузовой отсек пикапа заходит прямо под крышу.

За Рулем
За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Концептуальный автомобиль демонстрирует «обмылочный» дизайн, отражающий тенденцию новомодного стиля электрических пикапов.

У электрифицированного пикапа укорочен моторный отсек спереди, а пассажирское пространство, напротив, увеличено, автомобиль имеет очень вместительный багажник.

Колеса у него просто гигантские, причем диски практически цельные. Любопытная деталь: из заднего крыла снизу выдвигается ящичек с инструментами.

Сама компания в описании своих новинок ничего про этот концепт не рассказала.

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Источник: «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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