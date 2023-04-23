Наш размерчик? Audi показала огромный Urbansphere

Велики шансы, что эту машину запустят в Китае. С учетом последних трендов, это может означать и появление в России.

Дебют концептуального минивэна Audi Urbansphere оказался не таким, как задумывался: год назад ввиду отмены Пекинского автошоу из-за короновируса машину показали лишь виртуально. Но в нынешнем апреле, наконец, все сложилось - ингольштадтцы привезли этого гиганта в Шанхай.

Такая фиксация на Китае неслучайна: машину разрабатывали сразу в двух дизайн-студиях, немецкой и китайской, максимально учитывая пожелания потенциальных клиентов из КНР. Большие люкс-вэны марок Lexus и Buick в Поднебесной уже продаются.

И ведь Urbansphere не просто большой - это самый большой из всех концептов Ауди за всю историю: длина составляет 5,5 метра, колесная база - 3,4 м! А вот высоты кузова, ожидаемой от вэна, тут нет: всего 1,78 м.

Но характеристики у платформы PPE, на которой сделан Urbansphere, внушительные: многорычажные алюминиевые подвески по кругу, два электромотора, полный привод, батарея емкостью 120 киловатт-часов. От 270 киловаттной зарядки можно за 10 минут зарядиться на 300 километров пробега. А полная дальность хода - 750 км (по WLTP). Отдача установки - 401 л.с и 690 Нм.

Интерьер подстать: четыре кресла, инфопанели, экраны у задних пассажиров, OLED-дисплей для видеоконференций и фильмов, очки виртуальной реальности, поддержка голосовых команд и жестов, экологичные материалы...

Доступ ко всему этому - через распашные двери без центральной стойки. А снаружи, помимо размеров, машинам удивляет светодиодными решетками на носу и корме. Что из всего этого доживет до реального автомобиля - пока вопрос...

Но если год назад казалось, что Urbansphere может остаться концептом, то сегодня уверенности в серийном запуске все больше и больше. Теоретически, модель может оказаться и в России, но исключительно как штучный товар, потому что цена наверняка будет стремиться куда-то... в высшие сферы.

Видео: «За рулем» / Кирилл Милешкин