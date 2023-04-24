Китайцы стали отказываться от европейских машин

Раньше «европейцы» считались символом успеха и процветания, но теперь китайские автомобилисты не видят в них смысла.

Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche… – у китайских покупателей автомобилей те же приоритеты, что и автомобилистов во всем другом мире. Но приоритеты меняются, и теперь в Китае в чести доморощенные герои.

И герои эти – электрические. В прошлом году 25% проданных в Поднебесной автомобилей были электричками (ожидается, что в 2023 году этот показатель превысит 30%). Для сравнения, в США электромобили составили 6% от общего объема продаж новых машин. И более 80% электромобилей, проданных в Китае в 2022 году, были произведены отечественными компаниями.

Китайские покупатели считают, что дизайн машин отечественных брендов гораздо лучше и пригляднее, да и с технологической точки зрения они опережают европейские и американские электромобили.

Западные автопроизводители не в восторге от новой тенденции – они рисовали себе совсем другие перспективы, когда выходили на китайский рынок в начале этого века. New York Times утверждает, что Volkswagen настолько обеспокоен, что зафрахтовал два самолета для перевозки огромного количества руководителей концерна в Китай на Шанхайский автосалон.

Но у Volkswagen дела обстоят не так плохо, как у других автопроизводителей. Компания смогла удвоить продажи электрических моделей ID в Китае и вывела на рынок очередную новинку – седан ID.7. И мировая премьера машины состоялась именно в Шанхае – вот насколько серьезно VW относится к китайскому рынку.

Кстати, если раньше китайские автопроизводители пытались бронировать выставочные стенды рядом с такими грандами, как Mercedes-Benz, рассчитывая получить благодаря такому соседству побольше посетителей, то теперь места для стендов выбираются по другому принципу, без оглядки на иностранных конкурентов.

Современные методы обкатки двигателя: большинству автомобилей обкатка не требуется, но желательно ее все равно соблюдать, следуя ряду простых правил.

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