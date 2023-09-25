Opel Astra возглавила список самых ненадежных авто с пробегом

Портал WhatCar назвал самые проблемные бензиновые авто на вторичке

Согласно порталу WhatCar, топ самых ненадежных подержанных машин с бензиновым и дизельным мотором возглавила модель Opel Astra 2009—2015 годов. Ее рейтинг надежности составил 52.4%. У дизельных Астр было немало проблем (29% из них имели серьезные поломки), но у бензиновых автомобилей дела обстояли еще хуже: 44% имели неисправности. Рейтинг основан на отзывах владельцев таких машин.

Среди наиболее проблемных узлов у автомобиля называют аккумулятор, кузов, электрику, выхлопную систему, коробку передач, сцепление и подвеску.

В топ-6 наименее надежных также вошли:

Mercedes-Benz C-класса 2014—2021 годов; рейтинг надежности – 54.9% (частые проблемы: двигатель и электрика);

Nissan Qashqai 2014—2021 годов; 64.4% (двигатель, электрика, кондиционер и аккумулятор);

Nissan Micra 2010—2016 годов; 66.4% (подвеска, двигатель, электрика);

Skoda Octavia 2004—2013 годов; 71.2% (аккумулятор, двигатель, внемоторная электрика и подвеска);

Mini Hatchback 2007—2014 годов; 71.5% (двигатель и электрика).

Источник: WhatCar

Фото: Depositphotos