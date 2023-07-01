Представлен новый логотип Opel — со «стрелками компаса» внутри

Он появится на автомобилях уже в 2024 году.

Немецкий автоконцерн Opel обновил логотип. Новая эмблема сохранила молнию, вписанную в круг, при этом дизайн логотипа изменился. Отличительной чертой эмблемы стали упрощенное начертание и стилизация молнии под стрелки компаса.

Появление новой «молнии» на логотипе связано с постепенным переходом Opel к выпуску электромобилей.

Наш «Блиц» как никогда актуален. Он не только символизирует нашу приверженность демократизации инноваций и мобильности, но также свидетельствует о нашем стремлении стать полностью электрическим брендом в Европе к 2028 году», – сказал генеральный директор Opel Флориан Хьюттл.

Первый автомобиль с новым логотипом компания презентует осенью 2024 года на автошоу IAA Mobility в Мюнхене.

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Источник, фото: Stellantis