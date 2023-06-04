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Три буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLRТри буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLR
Компания представила новый логотип.
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Правда, продавать его будут пока в Китае.

Три буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLR

Компания представила новый логотип.

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Концерн Jaguar Land Rover начал официальное переименование в JLR и уже продемонстрировал первые изображения новой корпоративной айдентики. Для логотипа использован современный минималистичный шрифт.

«Нисходящая буква J призвана добавить элегантности, а облегченная эмблема иллюстрирует постепенный переход к утонченности и современности», — описывает британский автопроизводитель новую фирменную эмблему.

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При этом компания будет мультибрендовой: в ее состав войдут четыре марки — бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery. Новый союз марок в компании называют House of Brands («Дом брендов»).

Но и от исторического названия Land Rover компания отказываться не собирается. Оно сохранится как на автомобилях, так и в прочей айдентике фирмы, включая интернет-ресурсы.

Источник, фото: JaguarLandRover

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За РулемПономарева Дарина
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