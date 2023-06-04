Три буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLR
Концерн Jaguar Land Rover начал официальное переименование в JLR и уже продемонстрировал первые изображения новой корпоративной айдентики. Для логотипа использован современный минималистичный шрифт.
«Нисходящая буква J призвана добавить элегантности, а облегченная эмблема иллюстрирует постепенный переход к утонченности и современности», — описывает британский автопроизводитель новую фирменную эмблему.
При этом компания будет мультибрендовой: в ее состав войдут четыре марки — бренд Jaguar, а также новые марки Range Rover, Defender и Discovery. Новый союз марок в компании называют House of Brands («Дом брендов»).
Но и от исторического названия Land Rover компания отказываться не собирается. Оно сохранится как на автомобилях, так и в прочей айдентике фирмы, включая интернет-ресурсы.
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Источник, фото: JaguarLandRover
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