На завод Москвич возвращается логотип

До этого место пустовало.

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На здание “Москвича” устанавливают логотип. С весны, когда демонтировали надпись Renault, завод внешне выглядел безымянным.

Теперь же там будет огромный логотип “Москвича” красного цвета, отсылающий к эмблеме 1946 года. И надпись сделана, конечно, кирилицей.

Напомним, весной компания Renault продала завод администрации Москвы, а 23 ноября на площадке началась серийная сборка “Москвичей” моделей 3 (бензиновый) и 3е (электрический).

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Источник: Quto

Фото: МАЗ «Москвич»