Названы модели, которые будут выпускать под белорусской маркой Belgee

Вслед за Geely Coolray будут переименованы еще один кроссовер и седан...

Бренд Belgee, под которым на белорусском и российском рынке теперь будет продаваться Geely Coolray, вскоре прирастет еще двумя моделями. Бейдж-инжиниринг на предприятии «БелДжи» коснется среднеразмерного кроссовера Atlas Pro и седана Emgrand 7. Об этом заявил гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский.

Когда такие переименованные «китайцы» пойдут по конвейеру белорусского предприятия и как именно они станут называться, пока не уточняется. Что касается первенца марки Belgee X50 (в недавнем прошлом – Geely Coolray), то за первые дня производства с 24 по 26 июля он выпущен тиражом 320 экземпляров. Первая партия из 160 машин предназначена для Белоруссии, остальные поедут в Россию. До конца года планируется выпустить 9 тысяч машин.

К слову, Coolray в Белоруссии производят с начала 2020 года, и за это время через дилеров Geely было продано 87 650 машин этой модели (большинство – местной сборки, часть – экспорт из Китая), причем 75 263 ушли в Россию, а 12 393 остались в Республике Беларусь.

Линия сварки на заводе «БелДжи»

Теперь же дистрибуцию машин под своим брендом компания «БелДжи» будет проводить через самостоятельно найденного партнера, без участия Geely. Более того, по договоренности с китайской стороной, и у нас, и в Белоруссии Belgee X50 получит исключительное право, а Geely Coolray в текущей генерации больше продаваться не будет. Очевидно, то же самое коснется и переименованных Atlas Pro и Emgrand 7.

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Источник: av.by

Фото: Geely