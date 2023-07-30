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Линия сварки на заводе «БелДжи»Названы модели, которые будут выпускать под белорусской маркой Belgee
Вслед за Geely Coolray будут переименованы еще...

Названы модели, которые будут выпускать под белорусской маркой Belgee

Вслед за Geely Coolray будут переименованы еще один кроссовер и седан...

Первое фото: белорусы начали выпуск Geely Coolray под собственным брендом

Бренд Belgee, под которым на белорусском и российском рынке теперь будет продаваться Geely Coolray, вскоре прирастет еще двумя моделями. Бейдж-инжиниринг на предприятии «БелДжи» коснется среднеразмерного кроссовера Atlas Pro и седана Emgrand 7. Об этом заявил гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский.

Когда такие переименованные «китайцы» пойдут по конвейеру белорусского предприятия и как именно они станут называться, пока не уточняется. Что касается первенца марки Belgee X50 (в недавнем прошлом – Geely Coolray), то за первые дня производства с 24 по 26 июля он выпущен тиражом 320 экземпляров. Первая партия из 160 машин предназначена для Белоруссии, остальные поедут в Россию. До конца года планируется выпустить 9 тысяч машин.

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К слову, Coolray в Белоруссии производят с начала 2020 года, и за это время через дилеров Geely было продано 87 650 машин этой модели (большинство – местной сборки, часть – экспорт из Китая), причем 75 263 ушли в Россию, а 12 393 остались в Республике Беларусь.

Линия сварки на заводе «БелДжи»
Линия сварки на заводе «БелДжи»

Теперь же дистрибуцию машин под своим брендом компания «БелДжи» будет проводить через самостоятельно найденного партнера, без участия Geely. Более того, по договоренности с китайской стороной, и у нас, и в Белоруссии Belgee X50 получит исключительное право, а Geely Coolray в текущей генерации больше продаваться не будет. Очевидно, то же самое коснется и переименованных Atlas Pro и Emgrand 7.

Источник: av.by

Фото: Geely

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За РулемИннокентий Кишкурно
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