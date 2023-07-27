Белорусский кроссовер BelGee - новое фото
В официальном Телеграм-канале белорусского бренда BelGee появилось новое изображение кроссовера X50. Напомним, белорусское предприятие «БелДжи» выпускает кроссоверы Geely Coolray, а в последнее время перевело эту продукцию под свой бренд.
Собственно, перед нами хорошо знакомый Geely Coolray, на решетке которого отчетливо различима стилизованная фигурка щита со вписанными литерами «B» и «G».
Кстати, такой знак официально запатентован в России, так что, скорее всего, совсем скоро такие машины начнут продаваться у нас. Будет ли это происходить через собственную дилерскую сеть нового бренда или белорусы воспользуются автосалонами Geely – пока неясно.
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе!», – сообщает официальный пост с фотографией. Но зачем понадобился такой шаг белорусам? Как уже рассказывал «За рулем», при отказе от шильдиков Geely лицензионное соглашение позволит «БелДжи» более активно локализовывать Кулрей, а впоследствии создать на его платформе собственный электромобиль.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: https://t.me/belgeelife
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