В Белоруссии создадут «национальный электромобиль» на основе Geely Coolray
Концепция создания в Белоруссии собственного легкового электромобиля претерпела существенные изменения. По всей видимости, теперь проект будет строится вокруг платформы китайского кроссовера Geely Coolray.
«Что касается отечественного электромобиля, сейчас работа ведется совместно с Академией наук. В НАН мы передали образец одной из самых популярных моделей Coolray для проработки вопроса о возможности создания на базе этого авто электромобиля. (…) Мы должны найти способ получить продукт мирового уровня по конкурентоспособной цене», – заявил генеральный директор завода БелДжи Геннадий Свидерский.
Источник со ссылкой на собственные данные сообщает, что белорусский завод ведет переговоры о выкупе самой платформы Geely Coolray у китайских партнеров. Тогда можно будет изменять ее конструкцию и локализовывать компоненты. Если сделка состоится, электромобиль будут осваивать именно на БелДжи.
В противном случае для производства электромобиля рассматривают находящийся под Минском завод Юнисон. Предприятие простаивает три года и имеет долги, но на определенных условиях может отойти государству, пишет источник.
В течение года НАН Беларуси должен разработать для перспективной машины электропривод на основе синхронного 80-киловаттного электромотора Полесского электромеханического завода. Инвертор также будет белорусским, а АКБ – на основе китайских ячеек.
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Фото: За рулем
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