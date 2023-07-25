Первое фото: белорусы начали выпуск Geely Coolray под собственным брендом

Марка называется Belgee, что перекликается с названием завода «БелДжи», а модель получила наименование X50.

Совместное белорусско-китайское предприятие запускает в производство Geely Coolray, но под собственной маркой. Напомним, оригинальный Кулрей в республике делают для России, Белоруссии и других стран ЕАЭС с 2020 года.

Но на опубликованной источником фотографии кроссовер красуется с эмблемой нового бренда Belgee, со стилизованными буквами B и G. Патент на этот знак уже можно найти в базе российского ФИПС, что означает, что такие машины планируется поставлять в РФ.

Сообщается, что модель будет называться Belgee X50 и, помимо эмблем, не имеет никаких внешних отличий от привычного Coolray. «Начинка», вероятнее всего, тоже осталась прежней: 1.5 турбо (150 л.с.) и 7-ступенчатый робот.

Зачем нужен такой бейдж-инжиниринг? Через него белорусы смогут углублять локализацию производства Кулрея без длительного согласования с китайской стороной, по так называемой расширенной лицензии. А локализация платформы кроссовера, в свою очередь, нужна для освоения разрабатываемого на «БелДжи» электромобиля.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Русские автомобили, ФИПС

Фото: https://vk.com/rusautomobile