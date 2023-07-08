В Белоруссии будут выпускать Geely под собственной маркой

Белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» планирует выпустить первый автомобиль под собственной маркой уже во второй половине 2023 года.

По словам главы предприятия Геннадия Свидерского, использование собственного бренда позволит углублять локализацию производства автомобилей без согласования с китайскими партнёрами из Geely. На текущий момент завод «БелДжи» производит автомобили только марки Geely, которые захватывают белорусский рынок.

Первый «БелДжи» будет создан на базе популярного кроссовера Geely Coolray, предприятие планирует выкупить лицензию на платформу.

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Источник: IXBT

Фото: За рулем