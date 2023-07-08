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В Белоруссии будут выпускать Geely под собственной маркой

Белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» планирует выпустить первый автомобиль под собственной маркой уже во второй половине 2023 года.

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По словам главы предприятия Геннадия Свидерского, использование собственного бренда позволит углублять локализацию производства автомобилей без согласования с китайскими партнёрами из Geely. На текущий момент завод «БелДжи» производит автомобили только марки Geely, которые захватывают белорусский рынок.

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Первый «БелДжи» будет создан на базе популярного кроссовера Geely Coolray, предприятие планирует выкупить лицензию на платформу.

Источник: IXBT

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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