Ну и что, что китаец? — честный рассказ владельца Geely Emgrand X7

«За рулем» продолжает публиковать истории читателей об их автомобилях. Николай из села Домодедово Московской области исколесил на китайском кроссовере полстраны и рассказывает, почему даже спустя 200 тыс. км пробега не променяет его ни на какой другой.

Досье

Имя Николай Ужанков

Возраст 68 лет

Должность токарь-расточник на машиностроительном заводе

Машина Geely Emgrand X7 2.0 MT (138 л.с.)

Водительский стаж 19 лет (официально)

У каждой свои закорючки

Машину я вожу не первый десяток лет. Перебрал и наши (типа Ижа и Волги), и Peugeot, но остановился на «китайцах». В феврале моему Geely будет пять лет, и за все это время у меня ни разу не было к нему серьезных претензий.

Покупал я машину у официалов. Это был первый выпуск Geely Emgrand X7, и некоторые знакомые отговаривали: «китаец», мол, модель на рынке новая, мало ли что?.. Но у меня было свое мнение: ну и что, что «китаец»?

Во-первых, у них сейчас очень большой модельный ряд авто с вменяемым ценником.

Во-вторых, они в последнее время серьезно продвинулись в части производства автомобилей.

И потом, собирают кроссовер в Беларуси, так что из китайского там разве что комплектующие.

А насчет того, что модель новая и неизвестно, чего от нее ожидать, — так это к любой машине относится, у каждой свои «закорючки». Возьми даже какой-нибудь Mercedes за несколько миллионов. Что уж говорить о бюджетных вариантах.

Мы с супругой много путешествуем. Исколесили уже, наверное, всю страну. Да что там — каждые выходные стараемся выбраться из дома на природу и проезжаем примерно 800–1000 километров. Раньше у нас был Chery Bonus A13: для моих целей он не очень подходил. Поэтому когда встал вопрос о покупке нового авто, начал присматриваться к большим машинам с высокой посадкой и вместительным багажником. Выбирал между Lifan X60 и Geely Emgrand X7. Но в моей салон просторнее, да и внешний вид понравился больше.

200 тыс. км и больной вопрос

Машина совсем не капризная, в дороге ни разу не подводила. А накатал я уже без малого 203 тыс. км. Geely Emgrand X7 — это такая рабочая лошадка: неприхотливая, выносливая, дешевая в обслуживании.

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Перед каждой долгой поездкой я загоняю машину в сервис и как минимум делаю диагностику ходовой. Двигатель не трогаю: там все без нареканий. Разве что на 200 тысячах я первый раз почистил форсунки и дроссельную заслонку. Не так давно немного подшаманил подвеску — поменял задние рычаги и сайлент-блоки. Спереди по-прежнему все стоит родное. Еще стойки стабилизатора поменял по кругу и цепь. Здесь что удобно — не ремень ГРМ, а именно цепь. Ремень может рваться, а цепь — штука вечная. Даже если растянулась, она никогда не порвется, а значит, двигатель не заклинит. А на моем Peugeot 206 такое было дважды. На Geely по гарантийному талону надо было менять цепь на 120 тысячах. Я поменял на 195 тысячах, и она еще была рабочая!

В машине установлен мощный заводской аккумулятор 85 а/ч. Я не знаю, что такое подзарядка, а зимой спокойно завожусь даже в минус 35 градусов. То есть такого, чтобы собрался куда-то на авто, а в итоге пошел до остановки, не припомню. Бывало, приеду на работу и забуду выключить габариты, так они спокойно горят всю восьмичасовую смену — машине хоть бы что.

Проблема у этой машины одна — радиатор отопителя. Его менял уже дважды — это прямо больной вопрос. Со стороны водителя в салоне греет нормально, а вот пассажир постоянно мерзнет. Последний раз замена вместе с деталью обошлась мне тысяч в десять.

Официальная плата за воздух

Обслуживание мне обходится очень дешево, особенно это чувствуется после «европейцев». В год на все про все выходит примерно 30 тыс. рублей. Может, чуть больше.

От идеи кататься к официалам я отказался после первого же года обслуживания. Деньги они дерут едва ли не за воздух — куда ни плюнь, везде негарантийный случай. Причем далеко не факт, что деталь действительно нужно менять. Например, еще пять лет назад мне в авторизованном центре сказали, что неисправна рулевая рейка. Так я до сих пор езжу с ней без проблем. Опять же за ТО приходилось каждые 10 тысяч пробега выкладывать кругленькую сумму. Сейчас я обслуживаюсь в сервисе у знакомых. Так и дешевле, и надежнее, потому что ребята там добросовестные. Чинюсь у них уже лет пятнадцать.

После седана было очень приятно пересесть на высокую машину. Сейчас, когда еду с внучкой в ее Nissan, ощущение будто спустился в подвал.

Такого, чтобы не смог осилить какую-то преграду, со мной на Geely не случалось. Доводилось на юге кататься по серпантину, где вообще езда бешеная: с одной стороны обрыв, с другой — скала. И могу сказать, что машина достаточно маневренная и хорошо держит дорогу.

Лошадок бы побольше

В паспорте указано, что ест мой Geely девять литров на сотню. В принципе, примерно так и выходит. Летом по трассе получается меньше — около 8,5 л. Зимой может быть 10 литров, что по городу, если без пробок, что по трассе. Тут еще многое зависит от того, как ездить. Я не прирожденный гонщик. Максимум, что могу позволить себе за пределами города, — 150 км/ч.

Движок у меня двухлитровый. Для такой машины, конечно, желательно бы побольше. И лошадей не 139, а хотя бы 150. Все-таки на подъемах, если машина груженая, чувствуется, что мощности не хватает. А так меня все устраивает. Другое авто брать пока не планирую, но если соберусь, то для меня выбор очевиден — новый Geely Emgrand X7, только уже полноприводный и на автомате.

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