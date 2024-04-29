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Не видно метку уровня антифриза? Вот как сделать ее видимой

Читатель «За рулем» рассказал, как выделить метки уровня на бачках автомобиля

Какой антифриз залить и не угробить мотор – эксперт поделился секретами

На Ниве ВАЗ21214 проверять уровень антифриза сложно.

Для удобства я нанес маркером метки и обвел надпись сбоку расширительного бачка. Теперь контроль облегчен.

Аналогичным образом можно улучшить видимость меток и на других автомобилях.

А.Бисярин, Челябинская область

метка уровня антифриза нанесена обычным маркером.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример.
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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Бисярин
29.04.2024
Фото:А. Бисярин
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+33