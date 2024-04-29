Не видно метку уровня антифриза? Вот как сделать ее видимой

Читатель «За рулем» рассказал, как выделить метки уровня на бачках автомобиля

На Ниве ВАЗ‑21214 проверять уровень антифриза сложно.

Для удобства я нанес маркером метки и обвел надпись сбоку расширительного бачка. Теперь контроль облегчен.

Аналогичным образом можно улучшить видимость меток и на других автомобилях.

А. Бисярин, Челябинская область

метка уровня антифриза нанесена обычным маркером.

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Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример.