Не видно метку уровня антифриза? Вот как сделать ее видимой
На Ниве ВАЗ‑21214 проверять уровень антифриза сложно.
Для удобства я нанес маркером метки и обвел надпись сбоку расширительного бачка. Теперь контроль облегчен.
Аналогичным образом можно улучшить видимость меток и на других автомобилях.
А. Бисярин, Челябинская область
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!