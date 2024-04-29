Эволюция минских тягачей: вот как белорусы создали супер-МАЗ!

В документальном фильме показали историю появления тягачей МАЗ-6422 и МАЗ-5432

В прошлый раз мы рассказывали о первых белорусских тягачах – легендарных «двухсотых» и «трехсотых». Но дальнейшая история не менее увлекательна. Перенесемся во вторую половину восьмидесятых: совсем недавно, в феврале 1976 года, с конвейера в Набережных Челнах сошел первый КАМАЗ. Тем временем под Минском, после нескольких серий экспериментальных образцов к 1978 году сформировался окончательный облик трехосной модели МАЗ-6422...

В том же году была выпущена установочная партия из 10 машин, положившая начало серийному выпуску этой модели. А вот выпуск двухосного МАЗ-5432 задержался на целых три года, но это не помешало обеим моделям сделать для страны очень многое и занять достойное место в истории.

Новые МАЗы имели несколько спорных решений в конструкции, но на момент выпуска это были одни из лучших грузовиков в СССР. По свойствам они были близки к европейским аналогам, за что даже получили прозвище супер-МАЗ, продержавшееся вплоть до начала 1990-х...

Но всему этому предшествовала долгая инженерная работа, одной из больших частей которой был двигатель – не удивимся, если это семейство МАЗа примерило на себе рекордное количество вариантов силового агрегата... Смотрим!

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Источник: AUTO VIDEO