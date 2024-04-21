От «двести пятого» до «супера» — все тягачи МАЗ в одном видео!

В документальном фильме показали редкий тягач МАЗ-205А и всех его последователей

Слыхали ли вы о таком седельном тягаче – МАЗ-205А? Если нет, то это вполне объяснимо: сегодня эту модель легко опознают только большие знатоки отечественной автомобильной истории, а всем остальным недолго и подзабыть, что именно «двести пятый – А» был самым-самым первым седельником Минского автозавода.

Машина это по-настоящему красивая, очень пропорционально сложенная (особенно впечатляет вид сбоку – умели же делать грузовики!) и невероятно интересная. А секрет мускулистого облика кроется в короткобазном шасси, доставшемся тягачу от одноименного самосвала.

Однако от самосвала опытным экземплярам 1949 года достался и движок, поэтому скорость автопоезда редко превышала 30-35 км/ч – и инженерам было, над чем подумать... Что ж, такой была самая первая страница этой увлекательной и большой истории. Остальные – в видео!

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Источник: AUTO VIDEO