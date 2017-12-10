Камеры начнут отслеживать водителей без ОСАГО уже с ноября

Систему пытались запустить не один раз, но по техническим причинам откладывали. Теперь ее решили обкатать в Москве, ну а потом распространить и на другие регионы.

Причиной переносов срока внедрения этой системы стало то, что она оказалась сложнее, чем изначально предполагали. В конце сентября на эту тему прошло несколько совещаний ГИБДД, Российского союза автостраховщиков (РСА), Департамента транспорта Москвы и ЦОДД.

Сложнее всего синхронизировать базы данных всех участников процесса. Столичная система фотовидеофиксации, которой заведует ЦОДД, определяет только номер автомобиля. По нему можно запросить данные у ГИБДД о том, чья машина проехала под камерой. ГИБДД, в свою очередь, может передать данные РСА, чтобы выяснить, есть ли полис у конкретного автовладельца. Напрямую эти базы не связаны, и если проверять таким образом каждую машину, то никаких серверных мощностей не хватит, ведь под одной камерой в день проезжает порядка 40 тысяч машин. Поэтому придумали другой алгоритм работы: РСА формирует массив данных обо всех действующих полисах ОСАГО и передает его ГИБДД. В этом массиве будут данные исключительно о машине (VIN, номер шасси и т. д.). МВД дополнит базу сведениями о номере автомобиля и передает их в ЦОДД. Тот с помощью видеокамер выявит автомобиль, по которому нет данных. Это будет сигналом о возможном нарушении. Эти сведения вновь передадут в ГИБДД, а та повторно запросит у страховщиков информацию о наличии действующего полиса, чтобы исключить ошибку, сообщил источник «Коммерсанта». Если снова подтвердится, что «автогражданки» нет, то через десять дней после фиксации вынесут постановление по ч. 2 ст. 12.37 КоАП, а штраф за это нарушение составляет 800 рублей.



Пока такая камера будет одна на Москву. Постановление станут присылать каждый раз — если автовладелец без ОСАГО проедет под тестовой камерой за день пять раз, то получит по почте пять «писем счастья». Но не факт, что сразу будет выписан штраф, а не предупреждение.



После тестирования подведут итоги правоприменительной практики и обжалований. Если эксперимент признают удачным, его распространят и в других регионах.

Среди других нововведений обсуждается вопрос о снижении предельно допустимой скорости на отделенных участках дорог в Москве до 40 км/ч. Что думает об этом наш обозреватель, вы можете узнать, пройдя по ссылке.

Количество свободных мест на той или иной улице скоро можно будет отслеживать по специальному приложению.



Фото: Ведомости/ТАСС