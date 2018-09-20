Прокуратура не дала чиновникам купить дорогую иномарку

Чиновники хотели неэффективно израсходовать бюджетные деньги на автомобиль мощностью более 150 л.с. и оснащенный ненужными на казенной службе опциями.

Чиновники Комитета финансов и бюджета администрации Ставрополя хотели приобрести на средства города автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей. Местная прокуратура запретила сделку и предупредила руководителя комитета о недопустимости нарушения закона.

Тендер на покупку слишком дорогого автомобиля был обнаружен работниками прокуратуры Ставрополя при мониторинге официального сайта единой информационной системы в сфере закупок. Там комитетом финансов было размещено извещение об аукционе на покупку автомобиля за 1,5 млн рублей за счет бюджета города. В описании чиновники явно намекали на определенную модель известного бренда, указав конкретные технические и прочие характеристики, под которые не подходил ни один другой автомобиль. Прокуратура установила, что характеристики явно завышены и ограничивают возможности выбора среди аналогичных моделей автомобилей.

«В документации приведены характеристики автомобиля, которые является неоправданными, влекут существенное удорожание стоимости приобретаемого автомобиля, а мощность двигателя автомобиля свыше 150 лошадиных сил повлечет дополнительные расходы на оплату транспортного налога из бюджета города», — говорится в сообщении прокуратуры Ставрополя.

Прокурорские работники отметили также, что при покупке более скромного автомобиля сэкономленные деньги города можно было бы направить на решение «острых проблем в социальной и иных сферах».

В данный момент комитет финансов размещает новую тендерную заявку на покупку автомобиля, но при этом его руководитель сегодня был предупрежден о недопустимости нарушения закона.

Фото: Kia