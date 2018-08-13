«Мертвые души»: чиновник получал зарплату за несуществующих водителей

Руководитель одной из муниципальных служб был пойман на мошенничестве. Расследовать это дело полицейским пришлось при поддержке ФСБ.

Чиновник, чье имя не названо, но должность, вероятно, он занимал высокую, воспользовался своим служебным положением, чтобы «подзаработать». Произошло это в Кежемском районе Красноярского края. Руководитель службы муниципального заказа в декабре 2016 года подписал приказ о приеме на работу двух водителей, предоставляющий право на получение зарплаты и иных выплат. Он знал, что эти люди работать не будут, и полтора года присваивал себе их зарплату, «нагрев» муниципальное образование на 365 тысяч рублей, пока на мошенника не вышли полицейские совместно с ФСБ.

Своей «хлебной» должности чиновник лишился, кроме того, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

А в этом случае в роли мошенника выступил сам водитель: он продал свой автомобиль, деньги потратил, а потом, испугавшись гнева супруги, заявил об угоне. Трусишку быстро разоблачили.

Ушлые ребята организовали платный въезд на бесплатный пляж, и автомобилисты исправно платили деньги, пока один из них не задумался: по какому праву те берут деньги?

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