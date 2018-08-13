«Мертвые души»: чиновник получал зарплату за несуществующих водителей

Чиновник, чье имя не названо, но должность, вероятно, он занимал высокую, воспользовался своим служебным положением, чтобы «подзаработать». Произошло это в Кежемском районе Красноярского края. Руководитель службы муниципального заказа в декабре 2016 года подписал приказ о приеме на работу двух водителей, предоставляющий право на получение зарплаты и иных выплат. Он знал, что эти люди работать не будут, и полтора года присваивал себе их зарплату, «нагрев» муниципальное образование на 365 тысяч рублей, пока на мошенника не вышли полицейские совместно с ФСБ.
Своей «хлебной» должности чиновник лишился, кроме того, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
- А в этом случае в роли мошенника выступил сам водитель: он продал свой автомобиль, деньги потратил, а потом, испугавшись гнева супруги, заявил об угоне. Трусишку быстро разоблачили.
- Ушлые ребята организовали платный въезд на бесплатный пляж, и автомобилисты исправно платили деньги, пока один из них не задумался: по какому праву те берут деньги?
Фото: Depositphotos
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